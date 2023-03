Guerra in Ucraina, Russia: “Paesi occidentali portano ad Armageddon nucleare” (Di giovedì 23 marzo 2023) “I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l’umanità sull’orlo di un Armageddon nucleare”. Queste sono le parole dell’ambasciatore russo Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all’uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero alcun rischio elevato. Commentare questo tipo di assurdità è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) “Iguidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l’umanità sull’orlo di un”. Queste sono le parole dell’ambasciatore russo Anatoly Antonov, rispondendo alle dichiarazioni di alti funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all’uranio impoverito sarebbero armi utilizzate da decenni e non presenterebbero alcun rischio elevato. Commentare questo tipo di assurdità è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #23marzo Prima che uscisse in libreria, il libro di Abelow su guerra Ucraina è stato bocciato dagli opinionisti con… - eugenio_cau : E quindi com'è finita con il 'piano di pace cinese' per la guerra in Ucraina e con la grande manovra diplomatica di… - petergomezblog : Romeo (Lega) a Meloni: “Forte preoccupazione per la guerra in Ucraina, nessuno parla di fermare le ostilità. In Occ… - PaolaTacconi : RT @tomasomontanari: Cosa può andare storto con le sorti dell’umanità in mani come queste? #uranioimpoverito #Guerra #Ucraina - InfinitoIsacco : RT @_Nico_Piro_: #23marzo Prima che uscisse in libreria, il libro di Abelow su guerra Ucraina è stato bocciato dagli opinionisti con l’elme… -