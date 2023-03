“Guardate chi è”. Diana Del Bufalo, finalmente presentato il nuovo fidanzato (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelle ultime ore corrono voci secondo cui Diana Del Bufalo avrebbe un nuovo fidanzato. Ricordiamo bene Diana per la sua partecipazione ad Amici nel 2010 e per la sua lunga frequentazione con il famoso attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini. La relazione tra i due si chiuse nel 2019 in maniera decisamente burrascosa, a causa di presunti tradimenti da parte di lui. Lei infatti raccontò, ospite a Verissimo, di aver dovuto affrontare un percorso terapeutico per riuscire a superare la fine della loro storia. Diana Del Bufalo è anche grande amica dell’attore italiano Cristiano Caccamo, con il quale spesso i fan hanno creato dei flirt che sono poi sempre stati smentiti da entrambi, dichiarando che a legarli c’è solo un grandissimo affetto. Pare però che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelle ultime ore corrono voci secondo cuiDelavrebbe un. Ricordiamo beneper la sua partecipazione ad Amici nel 2010 e per la sua lunga frequentazione con il famoso attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini. La relazione tra i due si chiuse nel 2019 in maniera decisamente burrascosa, a causa di presunti tradimenti da parte di lui. Lei infatti raccontò, ospite a Verissimo, di aver dovuto affrontare un percorso terapeutico per riuscire a superare la fine della loro storia.Delè anche grande amica dell’attore italiano Cristiano Caccamo, con il quale spesso i fan hanno creato dei flirt che sono poi sempre stati smentiti da entrambi, dichiarando che a legarli c’è solo un grandissimo affetto. Pare però che ...

