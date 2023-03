Gruppo Volkswagen - Via libera alla joint venture con Umicore per catodi e precursori

(Di giovedì 23 marzo 2023) PowerCo (la società deldedicata al business delle batterie) e la belgahanno ottenuto tutte le approvazioni normative per laannunciata nel settembre 2022 e specializzata nella produzione industriale di materialici attivi ein Europa. La nuova società. La, che avrà sede a Bruxelles e inizierà a essere operativa nel 2025, sarà responsabile di forniture in grado di sostenere la produzione di celle da parte di PowerCo per 160 GWh l'anno, abbastanza per alimentare circa 2,2 milioni di veicoli elettrici. Attualmente, i due partner sonoricerca di un sito produttivo.

PowerCo e Umicore hanno ottenuto tutte le approvazioni normative per creare la nuova joint - venture annunciata per la prima volta a settembre 2022. La società del gruppo, dedicata al business delle batterie, e il gruppo belga, specializzato in tecnologia circolare, possono ora procedere rapidamente con i preparativi per la produzione industriale su larga scala.

PowerCo (la società del Gruppo Volkswagen dedicata al business delle batterie) e la belga Umicore hanno ottenuto tutte le approvazioni normative per la joint venture annunciata nel settembre 2022. La società del Gruppo Volkswagen, dedicata al business delle batterie, e il gruppo belga, specializzato in tecnologia circolare, possono ora procedere rapidamente con i preparativi per la produzione.