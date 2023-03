Grillo chiama Pechino. Tutte le mire cinesi sul porto di Taranto (Di giovedì 23 marzo 2023) Per Beppe Grillo le mire cinesi sul porto di Taranto sono “un’occasione” da non perdere, capace di far entrare l’Italia nella cosiddetta Via della Seta marittima. ll fondatore del Movimento 5 Stelle ha colto l’occasione della tappa romana del suo tour teatrale per incontrare i parlamenti del Movimento alla Camera. Racconta La Stampa che, al di là dell’incoraggiamento su alcune generiche battaglie grilline, ha chiesto qualcosa di più preciso: “Dobbiamo aprire il porto di Taranto ai grandi mercantili cinesi. È l’unico porto, in quella zona, ad avere un fondale più profondo di 20 metri”, capace dunque di ospitare i giganteschi mercantili di Pechino. Niente di nuovo per Grillo, che un mese fa si era ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023) Per Beppelesuldisono “un’occasione” da non perdere, capace di far entrare l’Italia nella cosiddetta Via della Seta marittima. ll fondatore del Movimento 5 Stelle ha colto l’occasione della tappa romana del suo tour teatrale per incontrare i parlamenti del Movimento alla Camera. Racconta La Stampa che, al di là dell’incoraggiamento su alcune generiche battaglie grilline, ha chiesto qualcosa di più preciso: “Dobbiamo aprire ildiai grandi mercantili. È l’unico, in quella zona, ad avere un fondale più profondo di 20 metri”, capace dunque di ospitare i giganteschi mercantili di. Niente di nuovo per, che un mese fa si era ...

