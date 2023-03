Greeninvest Real Estate ti guida all' acquisto della casa a Dubai | tutti i consigli su TikTok

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Amata. Ambita. Sognata. Laè il sogno nel cassetto di. Ma oggi non è più un problema comprarla o venderla. Anche (e soprattutto) sui social: lo sa bene, la società Property Managment che opera aed è specializzata in consulenze per investimenti immobiliari di clienti prevalentemente Italiani negli Emirati Arabi. Su Tik Tok sta andando fortissimo. Ma facciamo un passo indietro. Ecco la storia di. Un'impresa nata da due imprenditori Veronesi, Davide Pironti e Michael Tosi, che hanno creato un'agenzia immobiliare moderna e aperta all'innovazione. Al centro c'è il cliente. Sempre. A lui viene fornito un supporto efficiente e professionale, prima, durante e dopo ...