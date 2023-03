Grazie alla collaborazione tra Buccellati e la Scuola Orafa Ambrosiana è in partenza un percorso di un anno che, al termine, porterà i ragazzi selezionati non solo ad avere il rimborso delle spese ma soprattutto a entrare con un contratto di lavoro nella prestigiosa maison (Di giovedì 23 marzo 2023) Aspiranti orafi, c’è posto per voi. Si aprono le iscrizioni per il Master in Arti Orafe che si apre a Milano Grazie alla collaborazione tra Buccellati e la Scuola Orafa Ambrosiana: 4 corsi di specializzazione e, ogni sei mesi, i sei migliori talenti riceveranno oltre a una borsa di studio un contratto di lavoro in uno degli atelier del gruppo. Leggi anche › Essere splendide: le nuove tendenze dell’alta gioielleria Artigiani al lavoor nell’atelier Buccellati. L’iniziativa nasce, spiega il presidente della maison Andrea Buccellati, terza generazione della famiglia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 marzo 2023) Aspiranti orafi, c’è posto per voi. Si aprono le iscrizioni per il Master in Arti Orafe che si apre a Milanotrae la: 4 corsi di specializzazione e, ogni sei mesi, i sei migliori talenti riceveroltre a una borsa di studio undiin uno degli atelier del gruppo. Leggi anche › Essere splendide: le nuove tendenze dell’alta gioielleria Artigiani al lavoor nell’atelier. L’iniziativa nasce, spiega il presidente dellaAndrea, terza generazione della famiglia ...

