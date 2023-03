Grassani: «Il -15 alla Juve può essere ridotto, ma non annullato» (Di giovedì 23 marzo 2023) L’avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, ha rilasciato un’intervista a TvPlay Cmit in cui parla della questione relativa all’inchiesta sui conti e sugli stipendi della Juventus. Per quanto riguarda la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha comminato 15 punti di penalizzazione alla Juventus, Grassani dichiara: “La sentenza della Corte Federale d’Appello all’esito di giudizio di revocazione è una sentenza corposa, redatta dai migliori giuristi della Figc e a mio avviso errori macroscopici non se ne intravedono. Certo è che il Collegio di Garanzia del Coni procede su aspetti formali di legittimità: se dovesse tornare indietro chiederebbe di rimediare agli errori e indicherebbe un range al ribasso della sentenza. Così a pelle, leggendola più volte, è una sentenza che ha un suo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) L’avvocato Mattia, esperto di diritto sportivo, ha rilasciato un’intervista a TvPlay Cmit in cui parla della questione relativa all’inchiesta sui conti e sugli stipendi dellantus. Per quanto riguarda la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha comminato 15 punti di penalizzazionentus,dichiara: “La sentenza della Corte Federale d’Appello all’esito di giudizio di revocazione è una sentenza corposa, redatta dai migliori giuristi della Figc e a mio avviso errori macroscopici non se ne intravedono. Certo è che il Collegio di Garanzia del Coni procede su aspetti formali di legittimità: se dovesse tornare indietro chiederebbe di rimediare agli errori e indicherebbe un range al ribasso della sentenza. Così a pelle, leggendola più volte, è una sentenza che ha un suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Grassani: «Il -15 alla #Juve può essere ridotto, ma non annullato» A TvPlay_Cmit: «La sentenza di penalizzazione… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Avv.Grassani: 'Il -15 alla Juve? Se la sentenza dovesse tornare indietro ci sarebbe una riduzione, ma non un annullament… - mbrunella89 : Grassani: 'Il -15 alla Juve? Ecco perché per me non può esserci l'annullamento' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Avv. Grassani: 'Il -15 alla Juventus? Per me non può esserci l'annullamento' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Avv. Grassani: 'Il -15 alla Juventus? Per me non può esserci l'annullamento' -