Governo, si stringe sulle nomine delle grandi partecipate (Di giovedì 23 marzo 2023) Dietro le fibrillazioni della Lega non c'è solo il sostegno militare all'Ucraina rilanciato da Giorgia Meloni, ma anche i risvolti del delicato risiko sulle nomine delle società partecipate, entrato nella fase delle decisioni. La prima, per una questione di tempi, riguarda i vertici di Mps, e si profila l'intesa per confermare come ad Luigi Lovaglio.

