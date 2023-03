Governo, Salvini teme che sia una trappola di Meloni I nodi dell'Ad di peso nelle partecipate e della siccità (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Governo ha avuto ieri alla Camera il primo vero momento di crisi interna. Meloni ha capito subito che in Aula, mentre lei parlava in vista del Consiglio Ue del 24 e 25 marzo, non c'era nessun ministro della Lega. È toccato a Stefano Candiani, per un giorno frontman della Lega alla Camera, - si legge su Repubblica - lanciare l’allarme a metà mattinata con una telefonata a Salvini: "Matteo, qui non ci sono ministri, dobbiamo rimediare". Giorgia Meloni si era già seduta nello scranno più alto del Governo e attorno a sé, come nel giorno precedente, non aveva trovato alcun leghista. E non l’aveva presa affatto bene, trasmettendo la sua irritazione ai fedelissimi che a loro volta avevano lanciato un tam tam nella maggioranza. Di lì a poco sarebbero arrivati di gran corsa ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilha avuto ieri alla Camera il primo vero momento di crisi interna.ha capito subito che in Aula, mentre lei parlava in vista del Consiglio Ue del 24 e 25 marzo, non c'era nessun ministroa Lega. È toccato a Stefano Candiani, per un giorno frontmana Lega alla Camera, - si legge su Repubblica - lanciare l’allarme a metà mattinata con una telefonata a: "Matteo, qui non ci sono ministri, dobbiamo rimediare". Giorgiasi era già seduta nello scranno più alto dele attorno a sé, come nel giorno precedente, non aveva trovato alcun leghista. E non l’aveva presa affatto bene, trasmettendo la sua irritazione ai fedelissimi che a loro volta avevano lanciato un tam tam nella maggioranza. Di lì a poco sarebbero arrivati di gran corsa ...

