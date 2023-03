Governo: Borghi (Pd), 'da kamikaze usare politica estera per regolare conti in maggioranza ' (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “usare la politica estera come terreno per il regolamento dei conti dentro la maggioranza è un esercizio da kamikaze per il Paese. La credibilità dell'Italia non si negozia con uno strapuntino nel banchetto delle partecipate. E invece è ciò che sta accadendo…”. Così su Twitter il senatore Enrico Borghi, membro Pd del Copasir. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “lacome terreno per il regolamento deidentro laè un esercizio daper il Paese. La credibilità dell'Italia non si negozia con uno strapuntino nel banchetto delle partecipate. E invece è ciò che sta accadendo…”. Così su Twitter il senatore Enrico, membro Pd del Copasir.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @EleonoraSallus1 Fino ad ora, grazie ai dieci anni quasi ininterrotti di governo PD a questi soggetti sono stati di… - TV7Benevento : Governo: Borghi (Pd), 'da kamikaze usare politica estera per regolare conti in maggioranza ' -… - Sara60825982 : @Annyforthecure @borghi_claudio @FmMosca Non è per screditare il governo, non dovevano proprio arrivare dopo la sos… - Claudio47765890 : @borghi_claudio Avete voluto questo GOVERNO MO PEDALATE ???????? - chiarab573 : @borghi_claudio chi ruba va denunciato e deve ripagare, ma non si toglie una legge in corso x questo se no bisogna… -