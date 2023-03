Google Cloud, a Torino la seconda “region” d’Italia (Di giovedì 23 marzo 2023) Google Cloud apre a Torino la seconda region in Italia per supportare la digitalizzazione delle aziende locali e delle amministrazioni pubbliche. Si aggiunge ad altre 35 region nel mondo e offre un accesso più rapido alla rete globale di infrastrutture di Google Cloud permettendo alle aziende di avere i dati ‘fisicamente’ vicini.Uno studio indipendente sull’impatto economico realizzato dall’Università di Torino evidenzia che le due region potranno produrre nuova ricchezza fino a 3,3 miliardi di euro in Piemonte e Lombardia entro il 2025 e contribuire a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro.“Come i grandi investimenti nelle infrastrutture autostradali sono stati alla base del miracolo economico italiano degli anni ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 23 marzo 2023)apre alain Italia per supportare la digitalizzazione delle aziende locali e delle amministrazioni pubbliche. Si aggiunge ad altre 35nel mondo e offre un accesso più rapido alla rete globale di infrastrutture dipermettendo alle aziende di avere i dati ‘fisicamente’ vicini.Uno studio indipendente sull’impatto economico realizzato dall’Università dievidenzia che le duepotranno produrre nuova ricchezza fino a 3,3 miliardi di euro in Piemonte e Lombardia entro il 2025 e contribuire a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro.“Come i grandi investimenti nelle infrastrutture autostradali sono stati alla base del miracolo economico italiano degli anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solotrend : Google, a Torino la seconda cloud region in Italia - A supporto digitalizzazione, impatto da 3,3 miliardi di euro - nuovasocieta : Google Cloud, a Torino la seconda “region” d’Italia - ansa_tecnologia : Google, a Torino la seconda cloud region in Italia. A supporto digitalizzazione, impatto da 3,3 miliardi di euro |… - massacritica99 : Google Cloud apre a Torino la seconda region in Italia - fisco24_info : Google, a Torino la seconda cloud region in Italia: A supporto digitalizzazione, impatto da 3,3 miliardi di euro -