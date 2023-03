Golf | WGC-Dell Technologies Match Play 2023 | buon esordio per Rory McIlroy e Scottie Scheffler Battuta d’arresto per Jon Rahm

(Di giovedì 23 marzo 2023) Iisti del PGA Tour iniziano con 24 ore d’anticipo rispetto al consueto le loro fatiche settimanali. Spazio infatti al WGC-(montepremi 20 milioni di dollari). Sul percorso par 71’Austin Country Club di Austin (Texas, Stati Uniti( i miglioriisti del panorama internazionale si sfidano in uno dei pochi tornei che si svolge interamente con il format del. Prima giornata in cui si sono disputati id’dei rispettivi gironi. Non sono mancate le sorprese, come la sconfitta di Jonal cospetto di un ispirato Rickie Fowler. Lo statunitense passa sull’iberico con lo score di 2&1, mentre riesce a spuntarla ...

Dell Technologies Match Play su Sky e in streaming su NOW Mercoledì 22 marzo Ore 18.45 Studio live con Francesca Piantanida Sky Sport 24, Sky SportOre 19.00 - 01.00 su Sky Sport...Non solo: sul DP World Tour, tornei Major ea parte, era dal giugno 2018 - quando si classificò secondo all'Open d'Italia - che Molinari non chiudeva un evento nelle prime cinque posizioni. E il ......il suo nuovo canale interamente dedicato al. Quest'anno saranno oltre 35 i tornei che si potranno seguire in diretta (tasto 206 del telecomando), tutti gli appuntamenti del DpWorld Tour, il...

Round one - WGC – DELL Technologies Matchplay, Adrian Meronk beats Kurt KItiyama Rickie Fowler beats Jon Rahm in his first Round Robin Group Match in the WGC - DELL Technology Matchplay in Austin, ...Washington - Top-ranked Scottie Scheffler and world number three Rory McIlroy won while second-ranked Jon Rahm lost to Rickie Fowler in Wednesday's opening group matches at the WGC Match Play ...