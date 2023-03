Gli Usa lanciano il primo razzo al mondo stampato in 3D ma Terran 1 fallisce la missione e non raggiunge l’orbita – Video (Di giovedì 23 marzo 2023) Il primo razzo al mondo stampato in 3D è stato lanciato con successo da Cape Canaveral, in Florida, ma non è riuscito a raggiungere l’orbita. Costruito dalla startup aerospaziale Relativity Space, è l’oggetto di maggiori dimensioni mai realizzato con una stampante in 3D e, pur non avendo messo a segno il suo obiettivo – osserva la società – segna un passo avanti per l’azienda californiana. Presentato come meno costoso da produrre e per volare, il razzo Terran 1 senza equipaggio è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, alle 23:25 di mercoledì ora locale (le 4:25 di giovedì in Italia) ma ha subito una “anomalia” durante la separazione del secondo stadio mentre si dirigeva verso l’orbita terrestre. La società, che ha fornito uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilalin 3D è stato lanciato con successo da Cape Canaveral, in Florida, ma non è riuscito are. Costruito dalla startup aerospaziale Relativity Space, è l’oggetto di maggiori dimensioni mai realizzato con una stampante in 3D e, pur non avendo messo a segno il suo obiettivo – osserva la società – segna un passo avanti per l’azienda californiana. Presentato come meno costoso da produrre e per volare, il1 senza equipaggio è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, alle 23:25 di mercoledì ora locale (le 4:25 di giovedì in Italia) ma ha subito una “anomalia” durante la separazione del secondo stadio mentre si dirigeva versoterrestre. La società, che ha fornito uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Ecco le offerte della clinica che ha tra gli omosessuali quasi la metà dei propri clienti: spazia dagli Usa all’Ucr… - farid8she : Giovedì, FM dell'UE parlerà nuovamente dei terroristi dell'#IRGCterrorists di loro non sono ancora convinti, ma sem… - GiovaQuez : Orsini: 'La posizione ufficiale della Casa Bianca è NEMICA non solo della pace ma anche di un cessate il fuoco. La… - ArcaduAngelo : RT @GianlucaCastro8: CALENDA: 'Non abbiamo dato soldi all'Ucraina, gli abbiamo dato 450milioni [di euro] di armi pure parecchio obsolete' T… - nevrotica9 : RT @todorov_denis: @dottorbarbieri E chi se frega di quello che dice De Santis? Gli USA sono finiti. È nato un nuovo mondo multipolare senz… -