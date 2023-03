Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 23 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimo sondaggio è di: Quorum per Sky Tg24 del 21 marzo FdI - 29% (+0,6% rispetto al 14 marzo) Pd - 19,3% (+0,6%) M5S - 15,8% (-0,2%) Lega - 8,5% (-0,2%) Azione/IV - 7,6% (-0,1%) FI - 5,8% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 20 marzo FdI - 30,3% (= rispetto al 13 marzo) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 15,3% (-0,8%) Lega - 8,5% (+0,3%) Azione/IV - 7,7% (+0,2%) FI - 6,3% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 16 marzo FdI ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimoo è di: Quorum per Sky Tg24 del 21 marzo FdI - 29% (+0,6% rispetto al 14 marzo) Pd - 19,3% (+0,6%) M5S - 15,8% (-0,2%) Lega - 8,5% (-0,2%) Azione/IV - 7,6% (-0,1%) FI - 5,8% (-0,1%) SWG per Tg La7 del 20 marzo FdI - 30,3% (= rispetto al 13 marzo) Pd - 20,4% (+0,6%) M5S - 15,3% (-0,8%) Lega - 8,5% (+0,3%) Azione/IV - 7,7% (+0,2%) FI - 6,3% (-0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 marzo FdI - 30,1% (+0,4% rispetto al 6 marzo) Pd - 17,5% (+0,5%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 9,2% (-0,4%) Azione/IV - 8,7% (+0,3%) FI - 7,1% (-0,1%) Supermedia youtrend del 16 marzo FdI ...

