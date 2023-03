Gli insulti razzisti al maratoneta azzurro Iliass Aouani: «Non sei italiano». Lui risponde: «I veri italiani non sono razzisti» (Di giovedì 23 marzo 2023) «Anche questo è comprato, ma non è possibile». «Non è italiano, è nato in Marocco». «Ormai c’è più mischiume in tutti gli sport». Questi sono solo alcuni dei commenti irrispettosi e razzisti rivolti al mezzofondista e maratoneta italiano Iliass Aouani, che domenica scorsa a Barcellona ha infranto il record nazionale correndo i 42,195 chilometri della maratona in 2h 07? 16?. A denunciare la situazione è lo stesso atleta, nato a Fquih Ben Salah, in Marocco nel 1995 e trasferitosi in Italia all’età di due anni. Sul suo profilo Instagram Aouani posta diversi screenshot dei commenti pubblicati su Facebook. Probabilmente scritti sotto a un post che dava la notizia del suo primato, che migliora di tre secondi quello di Eyob Faniel, podista ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) «Anche questo è comprato, ma non è possibile». «Non è, è nato in Marocco». «Ormai c’è più mischiume in tutti gli sport». Questisolo alcuni dei commenti irrispettosi erivolti al mezzofondista e, che domenica scorsa a Barcellona ha infranto il record nazionale correndo i 42,195 chilometri della maratona in 2h 07? 16?. A denunciare la situazione è lo stesso atleta, nato a Fquih Ben Salah, in Marocco nel 1995 e trasferitosi in Italia all’età di due anni. Sul suo profilo Instagramposta diversi screenshot dei commenti pubblicati su Facebook. Probabilmente scritti sotto a un post che dava la notizia del suo primato, che migliora di tre secondi quello di Eyob Faniel, podista ...

