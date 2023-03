Gli inglesi vivono di meno e il governo britannico valuta di rimandare la riforma per alzare l’età della pensione (Di giovedì 23 marzo 2023) In Gran Bretagna hanno forse trovato un altro modo per risolvere il problema delle pensioni. Il peggiore. Cosa rara tra i paesi occidentali, l’aspettativa di vita degli inglesi, come quella degli statunitensi, non cresce più, rallenta fino a quasi fermarsi o addirittura scendere. E non è più questione di pandemia. Negli anni ’50, il Regno Unito aveva una delle aspettative di vita più lunghe al mondo, classificandosi al settimo posto a livello globale dietro a paesi come Danimarca, Norvegia e Svezia. Ora, secondo i dati aggiornati pubblicati sul Journal of the Royal Society of Medicine. il Regno Unito è al 29mo posto. I ricercatori hanno affermato che il peggioramento è, in una certa misura, riconducibile all’incremento delle disparità di reddito, aumentata notevolmente nel Regno Unito durante e dopo gli anni ’80. Se il dato medio rimane quello di una crescita, seppur ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) In Gran Bretagna hanno forse trovato un altro modo per risolvere il problema delle pensioni. Il peggiore. Cosa rara tra i paesi occidentali, l’aspettativa di vita degli, come quella degli statunitensi, non cresce più, rallenta fino a quasi fermarsi o addirittura scendere. E non è più questione di pandemia. Negli anni ’50, il Regno Unito aveva una delle aspettative di vita più lunghe al mondo, classificandosi al settimo posto a livello globale dietro a paesi come Danimarca, Norvegia e Svezia. Ora, secondo i dati aggiornati pubblicati sul Journal of the Royal Society of Medicine. il Regno Unito è al 29mo posto. I ricercatori hanno affermato che il peggioramento è, in una certa misura, riconducibile all’incremento delle disparità di reddito, aumentata notevolmente nel Regno Unito durante e dopo gli anni ’80. Se il dato medio rimane quello di una crescita, seppur ...

