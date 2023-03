Gli impegni degli 11 nerazzurri in Nazionale (Di giovedì 23 marzo 2023) È l’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali (qualificazioni Euro2024 e Coppa d’Africa nonchè amichevoli) quella che la Serie A TIM osserverà il prossimo fine settimana. Sono 11 gli atalantini convocati dalle rispettive nazionali, di seguito gli impegni di ciascun nerazzurro. ITALIA – Rafael Toloi e Giorgio Scalvini– Giovedì 23.03 ore 20.45 Italia-Inghilterra– Domenica 26.03 ore 20.45 Malta-Italia COSTA D’AVORIO – Jérémie Boga– Venerdì 24.03 ore 17 l.t. Costa d’Avorio-Comore– Martedì 28.03 ore 19 Comore-Costa d’Avorio OLANDA – Marten de Roon– Venerdì 24.03 ore 20.45 Francia-Olanda– Lunedì 27.03 ore 20.45 Olanda-Gibilterra TURCHIA – Merih Demiral– Sabato 25.03 ore 18 – Armenia-Turchia– Martedì 28.03 ore 20.45 Turchia-Croazia NIGERIA – Ademola Lookman– Venerdì 24.03 ore 14 l.t. Nigeria- Guinea Bissau– Lunedì 27.03 ore 18 l.t. Guinea ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 marzo 2023) È l’ultima sosta per glidelle Nazionali (qualificazioni Euro2024 e Coppa d’Africa nonchè amichevoli) quella che la Serie A TIM osserverà il prossimo fine settimana. Sono 11 gli atalantini convocati dalle rispettive nazionali, di seguito glidi ciascun nerazzurro. ITALIA – Rafael Toloi e Giorgio Scalvini– Giovedì 23.03 ore 20.45 Italia-Inghilterra– Domenica 26.03 ore 20.45 Malta-Italia COSTA D’AVORIO – Jérémie Boga– Venerdì 24.03 ore 17 l.t. Costa d’Avorio-Comore– Martedì 28.03 ore 19 Comore-Costa d’Avorio OLANDA – Marten de Roon– Venerdì 24.03 ore 20.45 Francia-Olanda– Lunedì 27.03 ore 20.45 Olanda-Gibilterra TURCHIA – Merih Demiral– Sabato 25.03 ore 18 – Armenia-Turchia– Martedì 28.03 ore 20.45 Turchia-Croazia NIGERIA – Ademola Lookman– Venerdì 24.03 ore 14 l.t. Nigeria- Guinea Bissau– Lunedì 27.03 ore 18 l.t. Guinea ...

