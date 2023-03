Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Giro Catalogna, Groves vince la quarta tappa - fisco24_info : Giro Catalogna, Groves vince la quarta tappa: (Adnkronos) - Roglic sempre leader - TV7Benevento : Ciclismo: Giro Catalogna, Groves vince la 4/a tappa e Roglic sempre leader - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Catalogna: Groves vince in volata la quarta tappa - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Catalogna: Groves vince in volata la quarta tappa -

L'australiano Kaden Groves, 25 anni, alfiere della Alpecin, ha vinto in volata la quarta tappa del Giro di Catalogna. Una volata di potenza. Ha superato Coquard negli ultimi 20 metri quando sembrava che il velocista della Cofidis avesse in pugno la vittoria. Terzo Strong, quarto Schelling, quinto...

Giro di Catalogna, Evenepoel vince la 3^ tappa. Ciccone è terzo dietro a Roglic Sky Sport

(Adnkronos) - Kaden Groves vince allo sprint la quarta tappa del Giro della Catalogna, la Llivia-Sabadell di 188 km. L'australiano della Alpecin-Deceuninck si impone davanti al francese Bryan Coquard.