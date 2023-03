Giovinco: «Alla Juve impari l’importanza del rispetto a tutti i livelli» (Di giovedì 23 marzo 2023) Sebastian Giovinco, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al sito web ufficiale bianconero Sebastian Giovinco, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al sito web ufficiale bianconero. Ecco un estratto. LA Juve – «Quell’insegnamento, insieme a tutti quelli che ho imparato Alla Juve, li ho portati con me ovunque. Se ci penso, ho speso Alla Juve praticamente la metà della mia vita, e lì non impari solo il calcio. Anche qui non posso dimenticare il supporto della mia famiglia, lo ripeto a costo di sembrare noioso, ma devo tutto a loro. Poi, però, quando la famiglia non c’era, dovevi stare in linea con la squadra e con le regole della società. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Sebastian, ex giocatore dellantus, ha rilasciato una lunga intervista al sito web ufficiale bianconero Sebastian, ex giocatore dellantus, ha rilasciato una lunga intervista al sito web ufficiale bianconero. Ecco un estratto. LA– «Quell’insegnamento, insieme aquelli che ho imparato, li ho portati con me ovunque. Se ci penso, ho spesopraticamente la metà della mia vita, e lì nonsolo il calcio. Anche qui non posso dimenticare il supporto della mia famiglia, lo ripeto a costo di sembrare noioso, ma devo tutto a loro. Poi, però, quando la famiglia non c’era, dovevi stare in linea con la squadra e con le regole della società. ...

