Giovani e social – Crepet al Privacy Day Forum | “E’ urgente tutelare i minori dagli effetti negativi dei social”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo un rapporto del CRC Usa quasi il 30% delle adolescenti statunitensi ha preso seriamente in considerazione il tentativo di suicidio. In Italia, il Garante per l’infanzia sollecita le istituzioni a “trovare il coraggio di alzare a 16 anni l’età minima” per l’accesso ainetwork. Bernardi di Feder: “Come per le sigarette riguardo ai danni sulla salute, sarebbe efficace un avviso preventivo sui rischi che si corrono se si decide di postare un contenuto sensibile”. Lo psichiatra Paolo, che parteciperà alDaydi Feder: “Siamo arrivati all’apice deglidi un uso smodato e incontrollato dei. È ora di mettere un argine”. Nonostante le ...