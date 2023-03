Giovane ucciso a Mergellina | accusato si è avvalso della facoltà di non rispondere

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èdi non, Francesco Pio Valda, il 19ennedi avere eil diciottenne Francesco Pino Maimone, la notte tra domenica e lunedì, dinnanzi a chalet di, a Napoli. Valda è stato difeso davanti al gip Maria Luisa Miranda dall’avvocato Antonio Iavarone. “Il mio assistito, – ha detto il professionista – inoltre, non ha reso alcuna dichiarazione spontanea. Restiamo in attesa del provvedimento da parte del Gip nel rispetto del lavoroProcura e degli inquirenti”. L’udienza davanti al gip si è tenuta nel carcere di Secondigliano, dove Valda è detenuto da martedì scorso, giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento di fermo per l’accusa di omicidio volontario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Lui è #BehzadAzizi, un giovane curdo di 19 anni, commerciante di Baneh, ucciso ieri sera dal fuoco diretto delle mi… - aStaraStaraStar : RT @MarianoGiustino: Lui è #BehzadAzizi, un giovane curdo di 19 anni, commerciante di Baneh, ucciso ieri sera dal fuoco diretto delle miliz… - EmMaccioni : RT @MarianoGiustino: Lui è #BehzadAzizi, un giovane curdo di 19 anni, commerciante di Baneh, ucciso ieri sera dal fuoco diretto delle miliz… - Stefania1Zucchi : RT @MarianoGiustino: Lui è #BehzadAzizi, un giovane curdo di 19 anni, commerciante di Baneh, ucciso ieri sera dal fuoco diretto delle miliz… - giorgiovascotto : RT @MarianoGiustino: Lui è #BehzadAzizi, un giovane curdo di 19 anni, commerciante di Baneh, ucciso ieri sera dal fuoco diretto delle miliz… -

Francesco Pio Valda, il 19enne che si ritiene abbiacon colpi di pistola Francesco Pio Maimone, sarà ascoltato stamattina dal gip nel carcere di ...Prima di poter essere pagati per il lavoro svolto, Louis vienedallo spietato mercenario ... Ambientato a New York, il film racconta la storia di Holly Golightly, un'elegante eragazza, ...Poi non so perché non mi hanno", ha detto il 32enne, sotto processo a Reggio Emilia per il ... Danish, che ha consentito il ritrovamento del corpo dellaparente in un casolare diroccato ...

Ho sentito lo sparo e in un attimo ho visto tutto nero. Infine il giovane parla con il killer, cercando di trasmettere a sua volta un messaggio ai suoi coetanei. “Ora mi hai ucciso – conclude – Ora ...(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di avere e ucciso il diciottenne Francesco Pino Maimone, la notte tra domenica e lunedì, ...