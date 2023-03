Giornate Fai di primavera | ecco i luoghi aperti in Toscana

(Di giovedì 23 marzo 2023) L'iniziativa dedicata alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico. del nostro Paese è in programma sabato 25 e domenica 26 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : #GiornateFAI 2023: dalle #Marche al #Lazio, dall' #Umbria alla #Toscana, tutte le mete più affascinanti del centro… - terninrete : Terni: per le Giornate FAI di Primavera visite a Camera di commercio, liceo classico, Santa Maria delle Grazie, bac… - lorenzoniadrian : Terni: per le Giornate FAI di Primavera visite a Camera di commercio, liceo classico, Santa Maria delle Grazie, bac… - SabattiniAndrea : RT @Equosit: Giornate FAI: San Siro e Sesana fra i luoghi da scoprire - VivereCatania : Giornate FAI di primavera, a Caltagirone visite al Carcere borbonico e a Palazzo Libertini di San Marco… -

L'iniziativa dedicata alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico. del nostro Paese è in programma sabato 25 e domenica 26 marzo 2023Guida al weekend: i 10 eventi imperdibili e lo specialedi Primavera Piogge in arrivo domenica 'Tra domenica e lunedì un'irruzione artica dal Nord Europa affonderà il colpo anche su ...Sono stati presentati questa mattina, nella Sala del Consiglio provinciale, gli eventi reggiani legati alledi Primavera 2023, che ritornano con la loro XXXI edizione sabato 25 e domenica 26 Marzo , aprendo le porte di oltre 750 luoghi speciali in 400 città d'Italia, solitamente inaccessibili o ...

Giornate FAI di Primavera, cosa vedere a Milano: 7 luoghi aperti ai visitatori Sky Tg24

AGI - Domani e domenica torna l'appuntamento con le Giornate di Primavera del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, ...La Spezia – Sono due i luoghi da scoprire nello spezzino in occasione delle “Giornata Fai di primavera” che si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 marzo: il Palazzo del Vescovado di Spezia e quello di ...