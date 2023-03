Ginevra Lamborghini svela in che rapporti è con Antonino

(Di giovedì 23 marzo 2023) In un'intervistaè tornata a parlare diSpinalbese ein chesono oggi L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trela_dorota : RT @ADelleNotizie: Ginevra Lamborghini svela chi vince #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini #oriele #uominiedonne #mi… - ADelleNotizie : Ginevra Lamborghini dice la sua su Antonella Fiordelisi #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini… - avespartacus : RT @GQitalia: Quando il suo prototipo fu presentato al Salone di Ginevra nel 1971, non si era ancora vista un'auto del genere - GQitalia : Quando il suo prototipo fu presentato al Salone di Ginevra nel 1971, non si era ancora vista un'auto del genere - cuddlingharrys : Da Natale a Santo Stefano ?????? #GFvip -

e Antonino Spinalbese sembravano davvero innamorati durante il percorso nella casa del Grande Fratello VIP. Ma qualcosa ad oggi sembra essere andata storta. Ecco cosa è successo ..., ospite di Casa Chi, ha messo in chiaro come stanno le cose con Antonino Spinalbese ed ha fatto il suo pronostico sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip . Poi, a sorpresa,..., ospite di Casa Chi, ha fatto un pronostico sul suo vincitore del Grande Fratello Vip ed ha parlato di Nikita ma anche di Antonella Fiordelisi , l'ultima eliminata in ordine di ...

Ginevra Lamborghini prova interesse per Nikita Pelizon: Al GF Vip non lo nascondevo affatto Fanpage.it

Ginevra Lamborghini è uscita allo scoperto e svelato qual è il suo attuale rapporto con Antonino Spinalbese. Se inizialmente sembrava esserci una piccola possibilità tra loro, a quanto pare non si è ...Infatti, una delle protagoniste indiscusse di questo Gf vip è senza ombra di dubbio Ginevra Lamborghini, nonostante la squalifica avvenuta soltanto dopo poche settimane dal suo ingresso per aver detto ...