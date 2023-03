Gibilterra-Grecia venerdì 24 marzo 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 23 marzo 2023) In un girone B che vede come grandi favoriti ad occupare i posti disponibili per Euro 2024 la Francia vicecampione del mondo e l’Olanda, ladi Poyet recita il ruolo dell’outsider pronto ad insinuarsi nella lotta per la qualificazione senza molto da perdere. L’esordio per i galanolefki è contro la nazionale didel CT Ribas, squadra che in 4 tentativi di qualificazioni tra mondiali ed InfoBetting: Scommesse Sportive e