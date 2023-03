Gianmarco Onestini insegna a staccare e ad attaccare un post-it (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco il VIDEO tutorial di Gianmarco Onestini nel quale insegna a staccare e ad attaccare un post-it L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco iltutorial dinel qualee adun-it L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 25 marzo: Gianmarco eliminato #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini… - chiara_piccioli : A Gianmarco Onestini piace questa storia di @DanieleDalMoro1...AH NO... Ma i 10 euro gli servivano per comprarsi un… - babbaleaaa : RT @on___fire_: Chi non vede strategia in onestini o è cieco o è gianmarco #oriele - BibiRossi1 : RT @on___fire_: Chi non vede strategia in onestini o è cieco o è gianmarco #oriele - auroraemmee : RT @on___fire_: Chi non vede strategia in onestini o è cieco o è gianmarco #oriele -