Gf Vip, «Nikita non vuole perdere Onestini»: la pace tra i due e i commenti degli altri vipponi (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella Casa del GfVip, sono ancora troppi i dubbi e i timori sul rapporto ritrovato tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Ad essere così tanto preoccupati e interessati sono proprio i... Leggi su leggo (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella Casa del GfVip, sono ancora troppi i dubbi e i timori sul rapporto ritrovato tra LucaPelizon. Ad essere così tanto preoccupati e interessati sono proprio i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaraCelest88275 : GF Vip 7, vota il tuo preferito della ventisettesima settimana. Vota il preferito. My choice: Nikita Pelizon - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon contro Nikita Pelizon: 'La verità è venuta a galla' - Stefani66135695 : @erbapipa_ @CacioloErminia @GrandeFratello Ginevra la figlia @giorgiameloni potrebbe andare a scuola come gli altr… - GiuseppedeNich2 : Ragazzi purtroppo è così in Italia e penso anche nel mondo ...le ragazze uguali a Oriana sono di più delle ragazz… - Domenic51648771 : Anticipazioni GF Vip 27 marzo: chi va in Finale -