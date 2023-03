GF Vip, Ginevra Lamborghini confessa la sua passione per Nikita: “Mi sarebbe piaciuto…” (Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre appare più che evidente – per ammissione degli stessi diretti interessati – che la storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini (se di storia si può parlare) è finita, l’ereditiera torna a far parlare di sé per delle dichiarazioni alquanto curiose su una sua collega di reality. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, la modella triestina che si trova ancora nella Casa di Cinecittà e con la quale Ginevra è sempre andata d’accordo. Anche fuori, infatti, non ha negato di tifare per lei. Vediamo dunque cos’ha detto esattamente Ginevra e come mai proprio dopo Antonino ha cominciato a subire il fascino femminile! GF Vip 7, Ginevra Lamborghini accantona Antonino Spinalbese Tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini il flirt nato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023) Mentre appare più che evidente – per ammissione degli stessi diretti interessati – che la storia tra Antonino Spinalbese e(se di storia si può parlare) è finita, l’ereditiera torna a far parlare di sé per delle dichiarazioni alquanto curiose su una sua collega di reality. Stiamo parlando diPelizon, la modella triestina che si trova ancora nella Casa di Cinecittà e con la qualeè sempre andata d’accordo. Anche fuori, infatti, non ha negato di tifare per lei. Vediamo dunque cos’ha detto esattamentee come mai proprio dopo Antonino ha cominciato a subire il fascino femminile! GF Vip 7,accantona Antonino Spinalbese Tra Antonino Spinalbese eil flirt nato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefani66135695 : @blurrygomvez @GrandeFratello @IsolaDeiFamosi in diretta non e mica registrata da dicembre non fa mica reality… - Pall_Gonfiato : #gfvip, Ginevra Lamborghini e la frecciatina ad Antonino Spinalbese: ecco cosa ha detto - infoitcultura : Ginevra Lamborghini attratta da Nikita al GF Vip - infoitcultura : Gf Vip, Ginevra Lamborghini rompe il silenzio: 'Con Antonino non è andata perché...' - infoitcultura : Ginevra Lamborghini prova interesse per Nikita Pelizon: “Al GF Vip non lo nascondevo affatto” -