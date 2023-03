GF Vip | forte lite tra Luca Onestini e Oriana Marzoli | “Stai esagerando!”

(Di giovedì 23 marzo 2023) La scorsa nottehanno litigato per la prima volta da quando sono entrambi nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Tutto è cominciato mentre un gruppo di gieffini, tra cui appunto, stava giocando a “obbligo e verità” e l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto all’amica una domanda che secondo lei era mirata a metterla in difficoltà, ovvero se preferirebbe vincere il GF Vip 7 oppure avere una storia importante con Daniele Dal Moro. GF Vip 7,sbotta dopo la domanda indiscreta diStanotte, durante il gioco “obbligo o verità”,ha chiesto a bruciapelo all’amica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonfattacosi : RT @chiaravillage: Qualcuno doveva scrivere - nero su bianco - tutte le balle fiordalisiane e quel qualcuno lo ha fatto molto bene @LaSambr… - chiaravillage : Qualcuno doveva scrivere - nero su bianco - tutte le balle fiordalisiane e quel qualcuno lo ha fatto molto bene… - SilvanaGiustol1 : @Whereverigo2202 Purtroppo il GF ha dato spazio alla frivolezza e non si è soffermata al talento all'essere una per… - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: Immaginate la faccia di @DanieleDalMoro1 quando ha scoperto che il fandom Oriele è il fandom più forte di tutte le edi… - Emanuel72607325 : Immaginate la faccia di @DanieleDalMoro1 quando ha scoperto che il fandom Oriele è il fandom più forte di tutte le… -

Antonella Fiordelisi ha fatto parlare di sé durante la settima edizione del Grande Fratello, per la sua personalitàe controversa. Dopo l'eliminazione inaspettata con un ultimo posto al televoto, è emerso il guadagno record che ha accumulato durante le ventisei settimane nella ...E mentre lui fila d'amore e d'accordo con la sua 'regina', anche l'ex moglie Monica Bellucci sembra aver trovato chi le fa battereil cuore: poche settimane fa era stata paparazzata tra Parigi ...I partecipanti del reality show si sono ribellati poiché un personaggio famoso emana uncattivo odore. Una vicenda strana e particolare giunge alla ribalta in un noto programma ...del GF. TI ...

Forte dei Marmi, il designer dei vip apre una nuova sede e cerca ... Il Tirreno

Antonella Fiordelisi ha fatto parlare di sé durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, per la sua personalità forte e controversa. Dopo l’eliminazione inaspettata con un ultimo posto al ...Dunque dietro l’apparente timidezza del ragazzo si nasconde un carattere forte e una personalità trasgressiva. C’è da chiedersi come mai all’interno della casa del GF VIP questo lato di Alberto non ...