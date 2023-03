GF Vip, arriva un aereo dai fan dei Donnalisi, ma lo striscione è al contrario (Di giovedì 23 marzo 2023) Al GF Vip è arrivato un aereo dai fan dei Donnalisi, ma lo striscione è stato fissato al contrario. Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 marzo 2023) Al GF Vip èto undai fan dei, ma loè stato fissato al. Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piovegovernolad : ?? Antonella e Donnamaria, dopo il GF Vip arriva l'annuncio che fa sciogliere i fan: 'La prima volta...Altro...… - offertegdt : ?? COPIA UNICA CARTE PROMO IN ITALIANO TERRAFORMING MARS ARES EXPEDITION adesso disponibile per il più veloce... le… - NewMediaPress : Arriva da Benevento il tutor dei Massaggiatori dei Vip di Sanremo: Paolo Manna - 361_magazine : - lolita12270668 : RT @GossipItalia3: GF VIP, Oriana Marzoli al settimo cielo per il regalo che arriva dall'alto - VIDEO - #OrianaMarzoli #GFVIP #DanieleDalMo… -