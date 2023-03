Gf Vip 7 | Oriana prende in giro Nikita | gli Incorvassi e Giaele scoppiano a ridere VIDEO

(Di giovedì 23 marzo 2023) Nella casa del Gf Vip la protagonista è sempreMarzoli, questa volta pero la venezuelana è stata molto criticata dal web, perchè ha sbeffeggiato, imitando la sua voce con il suo accento molto particolare.si trovava vicino alle altre due finaliste e grandi amiche Micol eed Edoardo che si sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:e Antonella deridono Micol: “Mi fa schifo che non ha lavato i capelli. Sul suo profilo Instagram è tutta modificata e…”sbotta contro Micol (): “Puoi fare quello che caz*o ti pare. Non fare così perchè schifo mi fai tu a me, non mettere…” Nella notte duro scontro Tavassi-Antonella. “Si vede che sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Naivy55936374 : RT @veryinutil: Secondo gli scommettitori vincerà Oriana ma secondo tutto il cucuzzaro di vip, agenti e amici vincerà Nikita. #gfvip #ori… - veryinutil : Secondo gli scommettitori vincerà Oriana ma secondo tutto il cucuzzaro di vip, agenti e amici vincerà Nikita.… - Renegade1934 : @natalietavillar @DanieleDalMoro1 @MartinaNasoni_ Si è sputtanata da sola - Renegade1934 : - Pall_Gonfiato : GF VIP, Oriana Marzoli si innervosisce per una domanda fatta da Luca Onestini -

Parlando con Milena Miconi, infatti, la finalista della settima edizione del Grande Fratellonon ha nascosto la sua delusione nei confronti del suo amico. La paura diMarzoli Nelle ultime ...Marzoli fa arrabbiare l'inquilino della casa del GF, che si sfoga: 'Non sta né in cielo né in terra' Luca Onestini , dopo aver fatto infuriare l'amica, è andato a sfogarsi con ...A farne le spese sono già stati Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro , espulso venerdì 17 marzo dopo il "gioco" con. Quando va in onda la finale. L'ultima puntata del GFva in onda il 3 ...

Nella casa del Gf Vip, Nikita Pelizon sembra sempre più isolata, soprattutto ora che è uscita dalla casa anche Antonella Fiordelisi. Dall'altra parte, invece, le tre finaliste Micol Incorvaia, Giaele ...La notte scorsa, nella casa del Grande Fratello Vip, è andata in scena una lite tra Luca Onestini e Oriana Marzoli a causa di una domanda indiscreta posta dall'ex tronista. Durante una partita di ...