GF Vip 7, Oriana Marzoli fa la bulletta: Milena Miconi le da una lezione (Di giovedì 23 marzo 2023) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e con essa la tensione sale tra i vipponi rimasti in gara, che ormai si confrontano sempre di più l'uno con l'altro e organizzando giochi per rivelare ulteriori gossip su ognuno di loro, primo tra tutti "obbligo o verità". Proprio mentre alcuni concorrenti stavano facendo una partita, due giocatrici volevano unirsi a loro ma hanno ricevuto un secco no da parte di Oriana Marzoli. GF Vip 7, Oriana Marzoli fa infuriare il web con il suo atteggiamento Durante il gioco di "obbligo o verità", Edoardo Tavassi stava facendo una domanda ad Alberto De Pisis, quando Nikita Pelizon e Milena Miconi si sono unite al gruppo per prendere parte alla partita. Oriana Marzoli, con fare molto arrogante,ha provato a escluderle ...

