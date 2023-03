GF Vip 7 | Nikita lancia un palloncino e distrugge un lampadario nella casa

(Di giovedì 23 marzo 2023) Durante la giornata,Pelizon ha causato un momento di tensionedel Grande Fratello Vip 7, rompendo accidentalmente undi vetro mentre giocava con ungigante. Il video dell’incidente, che mostra la concorrente cheilverso Luca Onestini e colpisce invece il, si è diffuso rapidamente sui social media. Immediatamente dopo il danno,ha esclamato “No, non volevo” e si è mostrata visibilmente scossa. GF Vip 2023,protagonista della giornata Durante la serata, la Pelizon è stata protagonista di un confronto con Micol Incorvaia, in cui ha affrontato i numerosi scontri nati tra lei e AntoFiordelisi, eliminata dal televoto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... virgivirgivivi : Anticipazioni GF VIP 7: Giaele e Tavassi svelano il vincitore - AbrittaAlba : @teamsoleilsorge @ parer mio, a Nikita tocca andare in finale è subito dopo..... Essere proclamata...## VINCITRICE#… - NikitaNikivip : RT @blogtivvu: “Subisco il fascino femminile”, Ginevra attratta da Nikita al GF Vip: “Non l’ho mai nascosto” - Raquelista2015 : RT @machittesencul4: Nikita Pelizon è stata squalificata da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime set… - Pucio60913579 : RT @blogtivvu: “Subisco il fascino femminile”, Ginevra attratta da Nikita al GF Vip: “Non l’ho mai nascosto” -

Nella casa del GFPelizon sembra sempre più isolata, soprattutto ora che è uscita dalla casa anche Antonella Fiordelisi. Dall'altra parte, invece, le tre finaliste Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana ...Si tratta dell'attrice Milena Miconi e della modellaPelizon . Tanti concorrenti, ma ecco chi vincerà il Grande Fratello. A predirlo sono le stelle, basandosi sul segno zodiacale delle ......20 -2 Stagione Ep.1 02:10 -2 Stagione Ep.2 03:00 -2 Stagione Ep.3 Rai Movie ... NIGHT SHYAMALAN) La 5 18:40 - GRANDE FRATELLO(LIVE) 18:57 - GRANDE FRATELLO19:10 - AMICI ...

Nella casa del GF Vip Nikita Pelizon ha rivolto alcune domande a Micol Incorvaia in merito alla sua rivalità con Antonella Fiordelisi e la sorella di Clizia ha scagliato una frecciatina alla ...Come se io avessi dato l'obbligo a Nikita a baciarti, tu mi hai messo in difficoltà. Non è carino quello che hai fatto" la replica. Il discorso di Oriana Marzoli "Sai perfettamente quanto ci tengo a ...