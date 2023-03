Gf Vip 7, ecco chi è il favorito per la vittoria secondo i Vipponi ancora in gara (Di giovedì 23 marzo 2023) Tra una decina di giorni il Gf Vip 7 volgerà al termine, infatti la finalissima del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 3 aprile. Come sappiamo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono già finaliste e a loro sicuramente si aggiungeranno altri Vipponi nelle prossime puntate. Mancando sempre meno alla finale si iniziano già a fare i primi pronostici dentro e fuori la casa. I Vipponi infatti, come ha fatto sapere The Pipol Gossip, sono stati interpellati dal Gf per capire chi secondo loro vincerà il reality. secondo Giaele, Andrea Maestrelli, Oriana e Micol il vincitore sarà Edoardo Tavassi, quest’ultimo invece pensa, insieme a Luca Onestini, Milena Miconi e Alberto De Pisis che vincerà la Marzoli. Mentre Nikita Pelizon è convinta che sarà De Pisis ad avere la meglio. Inoltre, come ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 marzo 2023) Tra una decina di giorni il Gf Vip 7 volgerà al termine, infatti la finalissima del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 3 aprile. Come sappiamo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono già finaliste e a loro sicuramente si aggiungeranno altrinelle prossime puntate. Mancando sempre meno alla finale si iniziano già a fare i primi pronostici dentro e fuori la casa. Iinfatti, come ha fatto sapere The Pipol Gossip, sono stati interpellati dal Gf per capire chiloro vincerà il reality.Giaele, Andrea Maestrelli, Oriana e Micol il vincitore sarà Edoardo Tavassi, quest’ultimo invece pensa, insieme a Luca Onestini, Milena Miconi e Alberto De Pisis che vincerà la Marzoli. Mentre Nikita Pelizon è convinta che sarà De Pisis ad avere la meglio. Inoltre, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, ecco chi è il favorito per la vittoria secondo i Vipponi ancora in gara Intanto gli scommettitori hanno… - infoitcultura : “Ecco chi vince il GF Vip” il pronostico di Ginevra (e un nome insolito) - elisabe26722741 : @Critiche81 Ecco l'intervista: - occhio_notizie : La puntata del Gf Vip non andrà in onda questa sera giovedì 23 marzo 2023. Ecco il motivo dell'assenza del programm… - libero_it : Romina Power ha sdoganato tuniche e caftani come abiti da sera: ecco perché li indossa e li abbina sempre ai sandal… -