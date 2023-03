GF Vip 7, Davide Donadei furioso con gli autori: ” Non dovevano farlo” (Di giovedì 23 marzo 2023) Davide Donadei è pervaso da un profondo senso di rabbia e sconforto a seguito di una decisione presa dai vertici del Gf Vip 7, in quanto l’ex concorrente del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato al magazine “Superguidatv” di come una scelta operata dagli autori del programma televisivo abbia causato in lui una profonda sofferenza. L’uscita dalla casa e la scoperta fatta l’hanno sconvolto, in quanto riteneva che una notizia simile, come la morte di Maurizio Costanzo, andava tempestivamente comunicata a tutti. I dettagli di seguito. GF Vip 2023, la rabbia di Davide Donadei Come è noto a tutti, il 24 febbraio 2023 è venuto a mancare Maurizio Costanzo. Tuttavia, i partecipanti del loft di Cinecittà non erano a conoscenza di questa tragica notizia, in quanto la produzione ha deciso di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 marzo 2023)è pervaso da un profondo senso di rabbia e sconforto a seguito di una decisione presa dai vertici del Gf Vip 7, in quanto l’ex concorrente del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha raccontato al magazine “Superguidatv” di come una scelta operata daglidel programma televisivo abbia causato in lui una profonda sofferenza. L’uscita dalla casa e la scoperta fatta l’hanno sconvolto, in quanto riteneva che una notizia simile, come la morte di Maurizio Costanzo, andava tempestivamente comunicata a tutti. I dettagli di seguito. GF Vip 2023, la rabbia diCome è noto a tutti, il 24 febbraio 2023 è venuto a mancare Maurizio Costanzo. Tuttavia, i partecipanti del loft di Cinecittà non erano a conoscenza di questa tragica notizia, in quanto la produzione ha deciso di ...

