GdS – Flop Correa e crollo Dumfries: Inter svalutata di 64 milioni (Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-23 01:03:17 Arrivano conferme dalla rosea: Il Tucu partirà ma solo in prestito. L’olandese è tornato dal Mondiale senza la testa giusta. E poi Brozovic, Gosens e Asllani Sessantaquattro milioni sono quasi una finanziaria, per l’Inter. Non li trovi, devi sperare di recuperarli. Intanto li hai persi. Virtualmente, ma la svalutazione è nei fatti. E per un club che, financial fair play o no, deve comunque far ricorso alla compravendita per disegnare il suo presente, non può mai essere una bella notizia. I 64 milioni rappresentano il differenziale tra il valore di cinque calciatori di proprietà dell’Inter – cinque asset, senza volutamente conteggiare i prestiti – all’avvio di questa stagione rispetto a quello attuale. Valore presunto, certo, perché poi sul mercato come sempre vale la legge della domanda e ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-23 01:03:17 Arrivano conferme dalla rosea: Il Tucu partirà ma solo in prestito. L’olandese è tornato dal Mondiale senza la testa giusta. E poi Brozovic, Gosens e Asllani Sessantaquattrosono quasi una finanziaria, per l’. Non li trovi, devi sperare di recuperarli. Intanto li hai persi. Virtualmente, ma la svalutazione è nei fatti. E per un club che, financial fair play o no, deve comunque far ricorso alla compravendita per disegnare il suo presente, non può mai essere una bella notizia. I 64rappresentano il differenziale tra il valore di cinque calciatori di proprietà dell’– cinque asset, senza volutamente conteggiare i prestiti – all’avvio di questa stagione rispetto a quello attuale. Valore presunto, certo, perché poi sul mercato come sempre vale la legge della domanda e ...

