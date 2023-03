Gb: Bank of England rialza tassi di 25 punti, inflazione ancora troppo alta (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - Con un voto a maggioranza (2 membri su 9 avrebbero infatti mantenere i tassi fermi) anche la Bank of England si unisce al giro di rialzi deciso dalle principali banche centrali, ritoccando il Bank Rate di 25 punti fino al 4,25%. Il comitato di politica monetaria (Mpc) ha deciso il ritocco alla luce dell'ultimo 'inaspettato' rialzo dell'inflazione dei prezzi al consumo anche se "rimane probabile" che la corsa dei prezzi "diminuisca bruscamente nel resto dell'anno". Alla luce delle tensioni di queste settimane sui mercati finanziari, nel meeting il Financial Policy Committee (FPC) della Bank of England ha aggiornato il MPC sui recenti sviluppi del settore bancario globale, sottolineando come "il sistema bancario del Regno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - Con un voto a maggioranza (2 membri su 9 avrebbero infatti mantenere ifermi) anche laofsi unisce al giro di rialzi deciso dalle principali banche centrali, ritoccando ilRate di 25fino al 4,25%. Il comitato di politica monetaria (Mpc) ha deciso il ritocco alla luce dell'ultimo 'inaspettato' rialzo dell'dei prezzi al consumo anche se "rimane probabile" che la corsa dei prezzi "diminuisca bruscamente nel resto dell'anno". Alla luce delle tensioni di queste settimane sui mercati finanziari, nel meeting il Financial Policy Committee (FPC) dellaofha aggiornato il MPC sui recenti sviluppi del settore bancario globale, sottolineando come "il sistema bancario del Regno ...

