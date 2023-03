Gaeta | volontari militari Usa ripuliscono la spiaggia di Serapo

(Di giovedì 23 marzo 2023)– Una ventina di marinai della Mount Whitney, nave ammiraglia della VI Flotta USA di stanza a, sono impegnati dalle 9 di ieri mattina, mercoledì 22 marzo, ad effettuare la pulizia delladisu iniziativa del capitano di corvetta e cappellano della nave Drew Nelson, concordata con il capo di Gabinetto del sindaco Roberto Mari. Equipaggiati con sacchi di rifiuti forniti dalla società De Vizia, iamericani (notevole la presenza di donne) hanno percorso cinque o sei volte l’arenile per raccogliere plastica e alluminio, vetro, carta, mozziconi di sigarette e altri rifiuti dalla battigia in tutte le zone libere di. Il sindaco Cristian Leccese ringrazia il nutrito gruppo di marinaiche hanno voluto dedicare parte del loro ...

