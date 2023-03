Gabriele Corsi commenterà l’Eurovision senza Malgioglio: “Con me ci sarà una persona…” (Di giovedì 23 marzo 2023) Per anni siamo stati abituati a vedere Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi commentare l’Eurovision Song Contest sulla Rai. Questa volta però Malgy non potrà esserci, perché come sappiamo tutti è uno dei nuovi giudici di Amici di Maria. In un’intervista concessa a Claudia Rossi e Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano, Gabriele Corsi ha rivelato che il nome del suo partner per i commenti all’Eurovision (qui la lista completa dei cantanti e dei pezzi) sarà svelato martedì a Stasera c’è Cattelan. Gabriele Corsi: “Sono molto addolorato che non ci sarà Cristiano Malgioglio”. “Il 13 maggio c’è la finale di Eurovision Song Contest, ma anche la finale di Amici. Divorzio artistico? No. Io sono ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 marzo 2023) Per anni siamo stati abituati a vedere CristianocommentareSong Contest sulla Rai. Questa volta però Malgy non potrà esserci, perché come sappiamo tutti è uno dei nuovi giudici di Amici di Maria. In un’intervista concessa a Claudia Rossi e Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano,ha rivelato che il nome del suo partner per i commenti al(qui la lista completa dei cantanti e dei pezzi)svelato martedì a Stasera c’è Cattelan.: “Sono molto addolorato che non ciCristiano”. “Il 13 maggio c’è la finale di Eurovision Song Contest, ma anche la finale di Amici. Divorzio artistico? No. Io sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Chi affiancherà @corsi_gabriele nel commento di #Eurovision2023? In anteprima ci ha rivelato che il nome sarà reso… - mazziotta91 : @1vs100tw @fabriziomico L ha detto Gabriele Corsi in una diretta FB con Andrea Conti.... - danielaunicmeta : RT @IlContiAndrea: Chi affiancherà @corsi_gabriele nel commento di #Eurovision2023? In anteprima ci ha rivelato che il nome sarà reso noto… - BITCHYFit : Gabriele Corsi commenterà l’Eurovision senza Malgioglio: “Con me ci sarà una persona…” - hans_yoso : @nighiretto Martedi da Cattelan sveleranno il nome del nuovo commentatore che affiancherà Gabriele Corsi ?? -