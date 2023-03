Furto di portafoglio: giovane di 23 anni arrestato (Di giovedì 23 marzo 2023) Ruba un portafoglio e un caricabatterie: arrestato giovane di 23 anni – Ieri pomeriggio, in zona Colosseo, una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia di Roma Capitale è intervenuta per trarre in arresto un cittadino di nazionalità cilena di 23 anni, resosi responsabile di Furto con strappo ai danni di un uomo bengalese, a cui aveva sottratto un portafoglio contenente circa 200 euro e un caricabatterie da cellulare. Il ladro, una volta strappata la refurtiva dalle mani del malcapitato, all’altezza della fermata della metro, si era dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto dagli agenti operanti in servizio di controllo sul posto, che lo hanno tratto in arresto, conducendolo nelle celle di Via Macedonia in attesa del processo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) Ruba une un caricabatterie:di 23– Ieri pomeriggio, in zona Colosseo, una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia di Roma Capitale è intervenuta per trarre in arresto un cittadino di nazionalità cilena di 23, resosi responsabile dicon strappo ai ddi un uomo bengalese, a cui aveva sottratto uncontenente circa 200 euro e un caricabatterie da cellulare. Il ladro, una volta strappata la refurtiva dalle mani del malcapitato, all’altezza della fermata della metro, si era dato alla fuga, ma è stato subito raggiunto dagli agenti operanti in servizio di controllo sul posto, che lo hanno tratto in arresto, conducendolo nelle celle di Via Macedonia in attesa del processo ...

