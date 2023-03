Frode sulla benzina, Finanza sequestra 17 pompe bianche (Di giovedì 23 marzo 2023) Con un complicato meccanismo di società inesistenti, un'azienda di Parma comprava benzina e gasolio da raffinerie di Slovenia e Croazia evadendo l'Iva e vendendoli poi sul mercato a un prezzo molto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Con un complicato meccanismo di società inesistenti, un'azienda di Parma compravae gasolio da raffinerie di Slovenia e Croazia evadendo l'Iva e vendendoli poi sul mercato a un prezzo molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telefriuli1 : ?????????? ?????? ????????, ?????????????????????????? ???? ???? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ???????????? ?? ???????????? Si indaga sulla produzione di etichette c… - cronachecampane : Frode fiscale sui bonus edilizi, crediti solo sulla carta - Ansa_Piemonte : Frode fiscale sui bonus edilizi, crediti solo sulla carta. False fatturazioni per decine di milioni di euro #ANSA - massimo15691 : @GiorgiaMeloni vada in parlamento e ci dica perché @Aifa_ufficiale ha nascosto dati fondamentali sul Farmaco-Vaccin… - Ansa_Piemonte : Frode fiscale sui bonus edilizi, crediti solo sulla carta. False fatturazioni per decine di milioni di euro #ANSA -