Frederic Vasseur e il punto debole di Ferrari | “L’ho individuato”

(Di giovedì 23 marzo 2023) È un nuovo capitolo della sua carriera. Senza dubbio quello più importante che ha proiettatoVassuer a vivere l’apice di questo suo percorso individuale in Formula 1. E non potrebbe essere altrimenti: nonostante sia lontana dalla vittoria da diverse stagioni, il nomecontinua a riecheggiare all’interno dell’universo automobilistico acquisendo sempre più le fattezze della leggenda vivente. L’assenza di affermazione, inevitabilmente, non regala la giusta serenità a chi è appena arrivato: tifosi, addetti ai lavori e semplici spettatori attendono di (ri)scoprire una vettura competitiva in grado di poter dire la sua nella lotta ai due titoli che sembra indirizzata, già, sulla via della Red Bull. La Rossa di Maranello ha palesato enormi difficoltà in questo avvio di Mondiale 2023 e il team principal gioca in difesa: il responsabile del box ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Frederic Vasseur: “Lavoreremo per colmare il gap dalla Red Bull” - - MatteoDaRe : RT @PieroLadisa: Frederic #Vasseur ad AS: 'Enrico Cardile è a capo del telaio, Enrico Gualtieri, capo del motore. È la stessa divisione di… - almaududiiqbal : RT @PieroLadisa: Frederic #Vasseur ad AMuS: 'Il nostro problema è che non possiamo sfruttare regolarmente il potenziale della monoposto. Pr… - Vale___85 : RT @PieroLadisa: Frederic #Vasseur ad AMuS: 'Il nostro problema è che non possiamo sfruttare regolarmente il potenziale della monoposto. Pr… - flamanc24 : RT @PieroLadisa: Frederic #Vasseur ad AS: 'Enrico Cardile è a capo del telaio, Enrico Gualtieri, capo del motore. È la stessa divisione di… -

ROMA - Negli ormai tre mesi di gestione,ha già dovuto affrontare situazioni e stati d'animo completamente differenti all'interno del mondo Ferrari , passando dall'euforia in fase di presentazione della stagione, alla ...Non è ancora il momento di pensare ad una prima e seconda guida in Ferrari., nuovo team principal del Cavallino, ha infatti precisato che al momento non è necessario stilare una gerarchia nella squadra in quanto è ancora prematuro farlo. Il manager francese, ...Il titolo mondiale manca da 15 anni e la pressione si fa sempre più forte, anche seha assicurato in un'intervista citata da AS che l'atmosfera interna è tutt'altro che tesa. F1 ...

F1 Ferrari, Frederic Vasseur tuona: "C'è chi deve migliorare" Virgilio Sport

In Ferrari “c’è un reparto da migliorare”: lo ammette il team principal Frederic Vasseur, in un’analisi delle potenzialità della squadra Non è affatto una posizione facile, quella in cui si ritrova ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...