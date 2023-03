Frank Leboeuf vuole vedere Mount e Pulisic venduti per portare Joao Felix

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione:ha detto che vorrebbeMasone Christianin modo che il Chelsea firmi definitivamenteha impressionato molto al Chelsea dal suo arrivo in prestito dall’Atletico Madrid, affermandosi come uno dei giocatori più creativi dei Blues edice che vorrebbeper facilitare un trasferimento definitivo perin estate . “è un grande giocatore,disseESPN. “Penso che sia il giocatore più pericoloso, il giocatore più divertente, il giocatore ...