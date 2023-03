Vai agli ultimi Twett sull'argomento... willycuba65 : RT @ultimoranet: #Francia, nuove violente proteste contro la riforma delle pensioni: feriti 123 agenti di polizia; almeno 80 arresti. Dato… - ultimoranet : #Francia, nuove violente proteste contro la riforma delle pensioni: feriti 123 agenti di polizia; almeno 80 arresti… - leggoit : Francia, violente proteste contro la riforma delle pensioni: a Parigi feriti 123 poliziotti, almeno 80 i fermati - vinierm : RT @ilmessaggeroit: Riforma pensioni Francia, violente proteste a Parigi: blac block spaccano vetrine e incendiano cassonetti - ilmessaggeroit : Riforma pensioni Francia, violente proteste a Parigi: blac block spaccano vetrine e incendiano cassonetti -

... almeno 80 i fermati Sono stati feriti 123 fra poliziotti e gendarmi nelle manifestazioni che si sono svolte oggi per la 9/a giornata di mobilitazione, in, contro la riforma delle pensioni ...Tensioni e scontri a lungo il percorso del corteo dei manifestanti in piazza per protestare contro la riforma delle . Dopo un avvio sostanzialmente tranquillo in Place de la Bastille la situazione è ......anticapitalista e Unione Popolare - hanno scritto una lettera indirizzata alla console di... La protesta di oggi, dicono, è anche contro 'gli arresti e lee ripetute aggressioni delle ...

Riforma pensioni Francia, violente proteste a Parigi: 123 poliziotti feriti, almeno 80 fermi ilmessaggero.it

Nel resto della Francia le tensioni sono molto forti: in fiamme il municipio di Bordeaux. I manifestanti stanno erigendo barricate, bruciando cassonetti e scontrandosi con la polizia.Le forze dell'ordine hanno separato i partecipanti alla manifestazione sindacale dagli elementi più violenti presenti in testa al corteo. Secondo la prefettura, circa «un migliaio» di «elementi ...