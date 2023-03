Francia, tensioni anche in nazionale. A Griezmann non va giù Mbappé capitano. La stella del Psg: «Delusione comprensibile» (Di giovedì 23 marzo 2023) I campionati di calcio europei sono fermi per la pausa nazionali, e non senza polemica. «Ho parlato con Antoine. Era deluso e francamente è comprensibile e normale. Al suo posto avrei avuto la stessa reazione». Così l’attaccante Kylian Mbappé ha commentato la decisione del Ct francese Didier Deschamps di designare lui come capitano dei Bleus, preferendolo al più anziano Antoine Griezmann. Mentre i cittadini francesi scendono in piazza contro il governo, anche in nazionale gli animi sono tesi alla vigilia del match contro l’Olanda valido per le qualificazioni agli Europei del 2024, che vedrà il debutto dell’attaccante del Psg con la fascia al braccio. «Era forse il giocatore più importante dell’era Deschamps. Ma non sarò un suo superiore», ha detto Mbappé riferendosi a ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) I campionati di calcio europei sono fermi per la pausa nazionali, e non senza polemica. «Ho parlato con Antoine. Era deluso e francamente èe normale. Al suo posto avrei avuto la stessa reazione». Così l’attaccante Kylianha commentato la decisione del Ct francese Didier Deschamps di designare lui comedei Bleus, preferendolo al più anziano Antoine. Mentre i cittadini francesi scendono in piazza contro il governo,ingli animi sono tesi alla vigilia del match contro l’Olanda valido per le qualificazioni agli Europei del 2024, che vedrà il debutto dell’attaccante del Psg con la fascia al braccio. «Era forse il giocatore più importante dell’era Deschamps. Ma non sarò un suo superiore», ha dettoriferendosi a ...

