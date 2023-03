Francia, scontri tra manifestanti e polizia: 149 agenti feriti, oltre 170 fermi. Più di 1 milione in piazza contro la riforma delle pensioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia si stanno trasformando in guerriglia urbana tra i gruppi di manifestanti più radicali e la polizia. Secondo le ultime informazioni, sono 149 gli agenti feriti durante gli scontri, con 172 persone fermate nell’ambito delle grandi manifestazioni in 320 località della Francia che hanno portato in piazza, secondo il ministero dell’Interno, oltre 1 milione di persone. Ma per gli organizzatori, gli aderenti sono 3,5 milioni. scontri si registrano nella capitale, a Lione e Rennes, mentre gli aeroporti parigini rischiano il blocco a causa dell’occupazione di alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Le protestelainsi stanno trasformando in guerriglia urbana tra i gruppi dipiù radicali e la. Secondo le ultime informazioni, sono 149 glidurante gli, con 172 persone fermate nell’ambitograndi manifestazioni in 320 località dellache hanno portato in, secondo il ministero dell’Interno,di persone. Ma per gli organizzatori, gli aderenti sono 3,5 milioni.si registrano nella capitale, a Lione e Rennes, mentre gli aeroporti parigini rischiano il blocco a causa dell’occupazione di alcuni ...

