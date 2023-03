Francia, riforma pensioni: a Parigi scontri anche in serata con nuove cariche della polizia (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo una lunga giornata di proteste in tutta la Francia e con un'imponente manifestazione a Parigi segnata da violenti scontri per tutto il pomeriggio, gli incidenti tra manifestanti e polizia sono continuati anche durante tutta la serata, con incendi appiccati ai numerosi cumuli di immondizia in strada a causa dello sciopero dei netturbini Parigini. Leggi su lastampa (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo una lunga giornata di proteste in tutta lae con un'imponente manifestazione asegnata da violentiper tutto il pomeriggio, gli incidenti tra manifestanti esono continuatidurante tutta la, con incendi appiccati ai numerosi cumuli di immondizia in strada a causa dello sciopero dei netturbinini.

