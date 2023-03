(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “C’è un leader in Europa che non si cura dei sondaggi ma fa politica e pensa alla nuova generazione. Si chiama Emmanuel. Sonodiamico. Bravo Presidente”. Lo scrive su Twitter Matteo. L'articolo CalcioWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JoMarch1969 : @fattoquotidiano #Maroccogate #Qatargate altro che consulenze! E di Sandro Gozi (all'epoca PD), già sottosegretario… - TV7Benevento : Francia: Renzi, 'bravo Macron, fiero di essergli amico' - - kokonews5 : il Ponte dei Sospiri. #pontesullostretto #Salvini #Mafia #Ucraina #Macron #Francia #Putin #XiJinping #Cina… - kokonews5 : Le Concessioni sul Bagnasciuga. #Parsi #Pace #Ucraina #Macron #Francia #Putin #XiJinping #Cina #Morgan… - patricelumumb19 : Se vuoi capire la Francia, l’editoriale di Marco Bascetta e l’intervista a Stefano Palombarini, professore a Parigi… -

... con la scusa di protestare contro il Presidente Macron, sta mettendo a ferro e fuoco mezza.Condivido l'ottimismo e la velocità alla base della visione dell'amministratore che ha. E' la ...Lasi è vista sfuggire di mano l'influenza che ha esercitato sulla Polonia per alcuni ... Emmanuel Macron è sveglio come un Matteo, cazzaro come un Carlo Calenda, competente (ma non ......della riforma delle pensioni in('Se Macron ignora la collera della'). In spalla ... 'I rapporti tra, Presta e Mediaset nelle carte dell'inchiesta archiviata', scrivono Fittipaldi e ...

Francia: Renzi, Macron coraggioso, riforma pensioni sacrosanta Agenzia ANSA

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “C’è un leader in Europa che non si cura dei sondaggi ma fa politica e pensa alla nuova generazione. Si chiama Emmanuel Macron. Sono fiero di essergli amico. Bravo ...“Viva Macron!”. Nel momento di difficoltà, Matteo Renzi non molla il suo idolo francese. E così l’ex premier, nella sua enews, difende il presidente francese al centro delle proteste in Francia, dopo ...