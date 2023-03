Francia, oggi 240 proteste. Un video inguaia Macron, accusato di “fascismo”: agente picchia manifestante (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono quasi 240 le manifestazioni previste per oggi in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Lo riferiscono i sindacati, mentre la polizia ha stimato che saranno tra le 600mila e le 800mila le persone in piazza. Lo scorso 15 marzo erano 480mila i francesi che avevano manifestato contro la riforma a 368mila lo scorso 11 marzo, secondo i dati della polizia.Anche nella notte a Parigi sono state organizzate diverse manifestazioni notturne, disperse dalla polizia. A Lione, invece, si sono registrati alcuni scontri tra manifestanti e polizia. Il video che imbarazza Macron: un agente picchia un manifestante “Amo il nostro paese e i nostri compatrioti. Ecco perché sono al lavoro per fare quello che dobbiamo fare. Ci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono quasi 240 le manifestazioni previste perincontro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel. Lo riferiscono i sindacati, mentre la polizia ha stimato che saranno tra le 600mila e le 800mila le persone in piazza. Lo scorso 15 marzo erano 480mila i francesi che avevano manifestato contro la riforma a 368mila lo scorso 11 marzo, secondo i dati della polizia.Anche nella notte a Parigi sono state organizzate diverse manifestazioni notturne, disperse dalla polizia. A Lione, invece, si sono registrati alcuni scontri tra manifestanti e polizia. Ilche imbarazza: unun“Amo il nostro paese e i nostri compatrioti. Ecco perché sono al lavoro per fare quello che dobbiamo fare. Ci ...

