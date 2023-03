Francia: ministro Giustizia a Roma in sostegno campagna elettorale di Abisror de Lieme (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond Moretti, sarà a Roma sabato 25 marzo. L'occasione è un evento a sostegno della campagna elettorale di Deborah Abisror de Lieme, per l'elezione suppletiva all'Assemblea nazionale francese nella Circoscrizione estera n.8 che comprende anche l'Italia. L'evento si terrà presso l'Hotel Chapter (in via di S. Maria de' Calderari 47) a partire dalle 18.00. Oltre all'Italia, la Circoscrizione estera n.8 include anche Vaticano, San Marino, Israele, Turchia, Grecia, Cipro e Malta. Il voto, che si era tenuto a giugno 2022 durante le elezioni legislative, è stato annullato dal Consiglio costituzionale francese dopo aver riscontrato irregolarità commesse dal candidato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023), 23 mar. (Adnkronos) - Ildellafrancese, Eric Dupond Moretti, sarà asabato 25 marzo. L'occasione è un evento adelladi Deborahde, per l'elezione suppletiva all'Assemblea nazionale francese nella Circoscrizione estera n.8 che comprende anche l'Italia. L'evento si terrà presso l'Hotel Chapter (in via di S. Maria de' Calderari 47) a partire dalle 18.00. Oltre all'Italia, la Circoscrizione estera n.8 include anche Vaticano, San Marino, Israele, Turchia, Grecia, Cipro e Malta. Il voto, che si era tenuto a giugno 2022 durante le elezioni legislative, è stato annullato dal Consiglio costituzionale francese dopo aver riscontrato irregolarità commesse dal candidato di ...

