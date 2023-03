Francia, Mbappé: «Fiero di essere il nuovo capitano. Griezmann era deluso…» (Di giovedì 23 marzo 2023) Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato della scelta di Deschamps che lo ha nominato nuovo capitano della Francia Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato dal ritiro della nazionale della scelta di Deschamps che lo ha nominato nuovo capitano della Francia. PAROLE – «Griezmann? Abbiamo parlato perché era deluso, ed onestamente è anche comprensibile e normale. Gi ho detto che al suo posto avrei avuto la stessa reazione, ma gli ho anche detto che non è una questione di gerarchie. Antoine è stimato e amato da tutto il gruppo, è un ragazzo gioioso, sarebbe un peccato non sfruttare la sua esperienza e infatti lavoreremo fianco a fianco per far vincere questa Nazionale. Se deve parlare al gruppo, io mi faccio da parte e parla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Kylian, attaccante del PSG, ha parlato della scelta di Deschamps che lo ha nominatodellaKylian, attaccante del PSG, ha parlato dal ritiro della nazionale della scelta di Deschamps che lo ha nominatodella. PAROLE – «? Abbiamo parlato perché era deluso, ed onestamente è anche comprensibile e normale. Gi ho detto che al suo posto avrei avuto la stessa reazione, ma gli ho anche detto che non è una questione di gerarchie. Antoine è stimato e amato da tutto il gruppo, è un ragazzo gioioso, sarebbe un peccato non sfruttare la sua esperienza e infatti lavoreremo fianco a fianco per far vincere questa Nazionale. Se deve parlare al gruppo, io mi faccio da parte e parla ...

Francia, Mbappé: 'Fiero di essere capitano. Griezmann era deluso ma mi aiuterà' 'Ne sono fiero, ho voglia di essere capitano, non ci si può nascondere quanto porti la fascia , poi ognuno interpreta il ruolo come preferisce - ha proseguito Mbappé - . Io voglio pensare agli altri, ... Mbappé nuovo capitano della Francia: "Griezmann è rimasto deluso, lo capisco" Ma ora non fa più parte delle cronache della Francia ". Mbappé assicura che adesso che è capitano non diserterà le interviste post partita, proverà ad essere maggiormente presente: " Mi farò vedere ...